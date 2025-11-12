Energia, la IEA lancia l’allarme: “Tensioni senza precedenti, serve cooperazione globale”

La sicurezza energetica torna al centro delle agende internazionali. A lanciare l’allarme è la Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) nel suo nuovo World Energy Outlook, che descrive un quadro globale di “tensioni senza precedenti” e di un fabbisogno energetico in continua crescita.

“Di fronte a pressanti minacce per la sicurezza energetica, l’energia è diventata una questione cruciale di sicurezza nazionale”, avverte l’agenzia. Nel rapporto si sottolinea la necessità di diversificare le forniture, rafforzare la cooperazione internazionale e accelerare gli investimenti nelle rinnovabili e nelle infrastrutture resilienti.

Il direttore esecutivo Fatih Birol evidenzia come “negli ultimi decenni non ci sia stato un altro momento in cui le tensioni energetiche abbiano coinvolto così tanti combustibili e tecnologie contemporaneamente”.

Il Weo prevede un forte aumento della domanda di servizi energetici nei prossimi anni, spinta non solo dalla crescita economica globale ma anche dall’esplosione dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali che ne sostengono lo sviluppo.

Un segnale, conclude il rapporto, che impone ai governi di “ripensare le strategie energetiche” per coniugare transizione ecologica, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità geopolitica.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.