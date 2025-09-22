Energia in Italia, Orsini: "Troppo gap con altri Paesi, serve misura"

"Sono contento di essere qua perché ancora una volta questo territorio e questo settore stanno dimostrando comunque le capacità che hanno di essere forti nel mondo. Il disaccoppiamento, ormai, credo che finalmente sia entrato nel vocabolario italiano. Fino a qualche mese fa non ne parlava nessuno. Noi stiamo chiedendo che si faccia presto, mi auguro che almeno a fine settembre o ai primi giorni di ottobre si veda la misura sull'energia". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, oggi a BolognaFiere prima del taglio del nastro della 42esima edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno.

Competitività - "Oggi c'è troppo gap tra noi e altri Paesi europei e anche altri continenti - ha aggiunto - Nel momento in cui la competitività è la parola chiave, l'energia è il tema. Soprattutto per un settore come questo. Anche perché Industria 5.0 non ha potuto aiutare questo settore, è stato un errore enorme. Con riferimento alle prossime misure, occorre pensare alla competitività e nella competitività c'è anche il sostegno ai settori a trasformarsi", conclude.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.