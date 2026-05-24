Energia, economista Lorenzoni: “Autoproduzione, la vera sfida ai grandi fornitori”

Nel settore energetico il ruolo dei consumatori sta cambiando radicalmente: chi è in grado di autoprodurre energia diventa oggi un concorrente diretto dei grandi fornitori. È questa la riflessione di Arturo Lorenzoni, docente di Energy Economics e Electricity Market all’Università di Padova.

Intervenendo al panel “I nuovi mestieri dell’energia” nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento, Lorenzoni ha sottolineato come l’autoproduzione, sia elettrica che termica, stia modificando gli equilibri del mercato.

“Oggi i migliori concorrenti dei fornitori di energia sono i consumatori”, ha spiegato, evidenziando come la capacità di generare energia in autonomia renda sempre più competitivi cittadini, imprese e comunità rispetto agli operatori tradizionali.

Un cambiamento che, secondo il docente, segna una trasformazione strutturale del settore energetico, con impatti crescenti su modelli di consumo, produzione e distribuzione dell’energia.

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