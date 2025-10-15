Energia e transizione: al RemTech nasce il Manifesto per un futuro sostenibile
di R.S.
Documento strategico per affrontare la transizione energetica in modo sostenibile, competitivo e inclusivo
Durante RemTech Expo 2025 a Ferrara, si è tenuta la prima edizione degli Stati Generali dell’Energia, occasione in cui Confindustria Energia ha presentato il Manifesto dell’Energia, un documento strategico per affrontare la transizione energetica in modo sostenibile, competitivo e inclusivo.
Tra le priorità evidenziate:
-
Neutralità tecnologica, per valorizzare tutte le soluzioni utili alla decarbonizzazione;
-
Sostenibilità integrata, che tenga conto dell’impatto economico e sociale della transizione;
-
Accelerazione sulle rinnovabili, efficienza energetica e reti flessibili;
-
Investimenti in tecnologie innovative, tra cui cattura CO₂, biocarburanti e nucleare di nuova generazione;
-
Semplificazione normativa, per velocizzare processi autorizzativi e agevolare l’adozione di nuove tecnologie.
Il Manifesto sottolinea anche la necessità di un dialogo stabile con le parti sociali e una comunicazione trasparente sui benefici e i costi della transizione, ponendo l’Italia al centro di una strategia energetica euro-mediterranea, anche attraverso il Piano Mattei.
Per Confindustria Energia, la decarbonizzazione non è solo una sfida, ma un’occasione per rilanciare industria, occupazione e innovazione.
