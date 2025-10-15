Energia e transizione: al RemTech nasce il Manifesto per un futuro sostenibile

Durante RemTech Expo 2025 a Ferrara, si è tenuta la prima edizione degli Stati Generali dell’Energia, occasione in cui Confindustria Energia ha presentato il Manifesto dell’Energia, un documento strategico per affrontare la transizione energetica in modo sostenibile, competitivo e inclusivo.

Tra le priorità evidenziate:

Neutralità tecnologica , per valorizzare tutte le soluzioni utili alla decarbonizzazione;

Sostenibilità integrata , che tenga conto dell’impatto economico e sociale della transizione;

Accelerazione sulle rinnovabili , efficienza energetica e reti flessibili;

Investimenti in tecnologie innovative , tra cui cattura CO₂, biocarburanti e nucleare di nuova generazione;

Semplificazione normativa, per velocizzare processi autorizzativi e agevolare l’adozione di nuove tecnologie.

Il Manifesto sottolinea anche la necessità di un dialogo stabile con le parti sociali e una comunicazione trasparente sui benefici e i costi della transizione, ponendo l’Italia al centro di una strategia energetica euro-mediterranea, anche attraverso il Piano Mattei.

Per Confindustria Energia, la decarbonizzazione non è solo una sfida, ma un’occasione per rilanciare industria, occupazione e innovazione.

