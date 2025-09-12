Energia e sostenibilità, tre lauree magistrali a Bologna per formare gli ingegneri della transizione

In un momento in cui la transizione energetica è al centro delle politiche europee e nazionali, la formazione universitaria rappresenta uno snodo fondamentale per rispondere alle nuove sfide ambientali. Tra le proposte segnalate da QualEnergia.it, spiccano tre corsi di laurea magistrale dell’Università di Bologna, pensati per formare professionisti dell’energia del futuro.

Il corso di laurea in Ingegneria dell’energia elettrica prepara figure specializzate nella produzione, gestione e distribuzione dell’energia elettrica, con attenzione a sostenibilità, efficienza e fonti rinnovabili. Il percorso è articolato in due curricula, uno in italiano e uno internazionale in inglese, e prevede anche opportunità di stage e tesi all’estero. L’accesso è libero, con candidature aperte dall’11 al 30 settembre 2025 e dal 1° al 28 ottobre 2025.

Ingegneria energetica è un altro corso magistrale che offre tre percorsi di specializzazione: Advanced methods and technologies for energy, Energetica industriale ed Efficienza energetica e fonti rinnovabili. Quest’ultimo si concentra sulla progettazione e gestione di sistemi energetici sostenibili, con approfondimenti su idrogeno, cogenerazione, pompe di calore e tecnologie per la generazione distribuita. Anche in questo caso l’accesso è libero, con le stesse finestre di candidatura previste per il corso precedente.

Completa l’offerta il corso di laurea magistrale in Offshore engineering for energy transition, interamente in lingua inglese. Il programma è dedicato alle tecnologie offshore per la produzione di energia rinnovabile, come eolico e oceanico, con moduli su progettazione di impianti in ambiente marino, durabilità dei materiali e simulazioni numeriche. Le candidature per questo percorso sono aperte fino al 14 ottobre 2025.

Tutti i corsi prevedono esperienze all’estero, tirocini formativi, mobilità Erasmus e possibilità di proseguire con master di secondo livello o dottorati. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito dell’Università di Bologna.