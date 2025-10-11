Energia dalle stelle: negli USA nascerà la prima centrale a fusione nucleare industriale

La fusione nucleare, il processo che alimenta il Sole e le stelle, sta per compiere un passo storico verso la produzione di energia su scala industriale. Negli Stati Uniti è stato annunciato il progetto ARC, la prima centrale elettrica a fusione capace di immettere energia nella rete elettrica con un processo a zero emissioni di CO₂, prevista per l’inizio del prossimo decennio.

Questo impianto rappresenta il passaggio cruciale dalla fase sperimentale a quella industriale, aprendo la strada a una fonte energetica praticamente inesauribile, sicura e pulita. La fusione promette di rivoluzionare il sistema energetico globale, offrendo energia sostenibile e priva di impatti ambientali significativi.

Con ARC, la produzione di energia da fusione diventa una realtà concreta, anticipando un futuro in cui le stelle della nostra galassia forniranno energia direttamente sulla Terra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.