Energia dall’acqua: il silicio che trasforma la pressione in elettricità

Un team dell’Università di Tecnologia di Amburgo (TUHH) e del centro tedesco DESY ha sviluppato un metodo innovativo per produrre elettricità usando solo acqua e silicio. Il principio si basa sull’effetto triboelettrico, simile alle scariche statiche, ma controllato su scala nanometrica.

Il dispositivo, chiamato Intrusion-Extrusion Triboelectric Nanogenerator (IE-TENG), sfrutta la pressione per far entrare e uscire ripetutamente l’acqua dai pori del silicio poroso. Questo movimento genera la separazione di cariche elettriche tra silicio e acqua, producendo corrente in modo continuo e sostenibile.

Secondo Patrick Huber, il risultato dimostra che persino l’acqua pura, confinata su scala nanometrica, può diventare un efficace mezzo di conversione energetica. La scoperta apre nuove prospettive per l’energia pulita e per l’autonomia di piccoli dispositivi, senza l’uso di metalli rari o sostanze tossiche.

