Energia, cresce il fotovoltaico: +19% di impianti nel 2024

Energia: Gse, cresce fotovoltaico: +19% di impianti Bucci, oggi è possibile rivedere il ciclo dell'idrogeologico

Una crescita significativa nel fotovoltaico nel 2024, con un aumento del 19% nel numero di impianti rispetto alla fine del 2023, raggiungendo quota 20.415, per una capacità complessiva di 231 MW, con un incremento del 24% rispetto all'anno precedente. Oltre 200 pubbliche amministrazioni assistite dal GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, con 153 comuni, il 65% del totale, e quasi 29.000 soggetti tra imprese e famiglie che hanno un contratto.

Road Show - Questi i numeri della Liguria che il Gse ha reso noti nel corso di "Diamo Energia al Cambiamento", il viaggio divulgativo del GSE nei territori per diffondere la cultura della sostenibilità attraverso incontri dedicati a studenti, imprenditori, amministratori e sindaci, tecnici fa tappa in Liguria a Genova.

GSE - "L'obiettivo principale di questo viaggio divulgativo - ha spiegato il Presidente del GSE, Paolo Arrigoni - è quello di instaurare un dialogo costruttivo con studenti, amministrazioni locali e imprese per far conoscere le opportunità derivanti dai meccanismi incentivanti e dai servizi offerti dal GSE, soprattutto attraverso l'esempio di quelle amministrazioni che hanno già intrapreso un percorso concreto verso la decarbonizzazione dei consumi e dell'efficienza energetica ottenendo benefici tangibili per il territorio e per la collettività"

Fonti rinnovabili - Regione Liguria, che ha già collaborato con il GSE per i primi bandi FESR in materia di rinnovabili, punta anche su settori meno convenzionali per promuovere la transizione. "Ci sono fonti energetiche, come quelle delle onde del mare - spiega il governatore Marco Bucci - e poter ricavare energia dal moto ondoso è un grosso passo avanti. Ma non dobbiamo dimenticare la parte idrogeologica: abbiamo la fortuna a di avere molti laghi in alto e quindi, ogni volta che apriamo il rubinetto di casa, dobbiamo pensare che possiamo produrre energia. Oggi c'è la possibilità di rivedere il ciclo dell'idrogeologico, anche perché ci sono le nuove turbine che producono sino a sei volte a parità di acqua la stessa energia, e questa è una cosa che sfrutteremo nei prossimi anni perché l'idrogeologico è una delle energie migliori. L'acqua c'è, è gratis, dobbiamo imparare a gestirla bene".

