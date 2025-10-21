Energia: consumi globali in crescita nel 2024, guidano ancora petrolio e gas

Nonostante l’avanzare delle rinnovabili, nel 2024 petrolio e gas si confermano le fonti dominanti dell’energia globale. Secondo il World Energy Review 2025 di Eni, il consumo mondiale di energia è aumentato del 2% rispetto al 2023, con una parallela crescita delle emissioni di CO₂ (+0,8%).

Il petrolio ha raggiunto una domanda record di 102,8 milioni di barili al giorno, trainata soprattutto da Cina, India e Medio Oriente. Il prezzo medio del Brent è sceso a 80,8 dollari, mentre la produzione globale è cresciuta leggermente.

Anche il gas naturale ha visto un +3% nei consumi, nonostante il calo dei prezzi (-14%) dovuto a un clima mite e ampi stoccaggi. Crescono le infrastrutture per il GNL, soprattutto in Asia ed Europa.

Sul fronte rinnovabili, il 2024 segna un nuovo record: quasi 3.000 GW di capacità installata, ma la loro quota nella generazione elettrica è ancora limitata al 15%.

In crescita anche i biocarburanti (+7%), con gli Stati Uniti in testa, e la produzione di minerali critici (+5,5%), spinta soprattutto dal cobalto (+21%).

Il report segnala che le emissioni continuano a salire nei Paesi emergenti, mentre calano nelle economie avanzate, segnalando un percorso di transizione ancora squilibrato a livello globale.

