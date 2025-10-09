Energia, Confindustria chiede una legge quadro: “Transizione sì, ma con regole chiare e tempi certi”

L’Italia ha bisogno di una legge quadro sull’energia che garantisca regole certe, tempi autorizzativi rapidi e valorizzi il ruolo dell’industria nella transizione ecologica. È questo il messaggio forte lanciato da Guido Brusco, presidente di Confindustria Energia, durante la terza conferenza annuale della federazione, svoltasi l’8 ottobre 2025.

In apertura dei lavori, Brusco ha fotografato un sistema energetico italiano ed europeo sotto pressione: «In un contesto globale sempre più instabile, il tema dell’autonomia strategica – energetica, industriale e tecnologica – non è più una questione astratta, ma una priorità concreta», ha dichiarato.

Il presidente ha sottolineato l’urgenza di coniugare gli obiettivi climatici europei con la tenuta del tessuto industriale nazionale, chiedendo che la transizione ecologica non si trasformi in una corsa a ostacoli per l’impresa: «Serve una transizione che riconosca il ruolo dell’industria come parte della soluzione, nel rispetto della neutralità tecnologica. Scelte calate dall’alto rischiano di penalizzare segmenti strategici della manifattura e della filiera energetica».

Tra i nodi centrali sollevati da Confindustria Energia c’è il tema delle autorizzazioni, da tempo considerato un freno alla competitività del Paese: troppa burocrazia, troppi ritardi nei permessi per gli impianti di produzione e distribuzione. Una situazione che, secondo Brusco, richiede un intervento normativo organico, per dare certezza agli investimenti e favorire l’indipendenza energetica nazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.