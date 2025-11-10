Energia condivisa: le Comunità energetiche rinnovabili cambiano l’Italia

Le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) stanno rivoluzionando la produzione di energia in Italia: in un anno sono passate da 46 a 876, coinvolgendo oltre 7.000 utenze per 83 MW di potenza. Cittadini, enti locali e imprese diventano protagonisti dell’energia pulita, attraverso schemi di autoconsumo diffuso e autoproduzione virtuale.

Un esempio concreto è la Cer di Cancello ed Arnone (Caserta), con un impianto fotovoltaico da 1 MW capace di generare 1,5 milioni di kWh all’anno. I fondi ottenuti dagli incentivi saranno reinvestiti nel territorio per progetti di utilità pubblica, creando valore economico, sociale e ambientale.

Le Cer rappresentano quindi una frontiera concreta della transizione energetica, dimostrando come la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni possa trasformare i territori in motori di sostenibilità.

