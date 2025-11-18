Energia, allarme imprese italiane per i prezzi calmierati in Germania

Dal prossimo gennaio la Germania introdurrà un prezzo politico dell’elettricità di 50 euro al MWh per tre anni, destinato a sostenere la propria industria energivora, con benefici per settori strategici come carta, acciaio, chimica, vetro e automotive. Le aziende italiane e altri Paesi dell’UE denunciano una possibile distorsione della concorrenza, sottolineando come il consistente margine fiscale tedesco renda difficile competere per Paesi con finanze pubbliche più rigide. La richiesta è di un quadro europeo uniforme che eviti squilibri nel mercato energetico.

