Enel, all'Onu l'impegno per sostenibilità e inclusione

ll'Onu per sottolineare l'impegno attivo ad accelerare gli investimenti sostenibili e la crescita inclusiva attraverso la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. È quanto ha gatto il top management del gruppo Enel che ha partecipato all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week in corso a New York.

Transizione energetica - "La nostra partecipazione all'ottantesima Assemblea Generale delle Nazioni Unite e alla UN High Level Week riflette il costante impegno di Enel per un futuro a zero emissioni", ha affermato Flavio Cattaneo, amministratore delegato del gruppo. "Come dimostrato dalla nostra strategia basata sulla sostenibilità finanziaria e ambientale, la transizione energetica è in grado di creare valore di lungo termine per tutti gli stakeholder".

Politiche trasparenti - "Forti della nostra riconosciuta esperienza, riteniamo che la collaborazione tra pubblico e privato sia essenziale per sbloccare gli investimenti necessari all'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di rete e delle energie rinnovabili. Affinché ciò sia possibile, in particolare nei Paesi emergenti, servono infatti politiche trasparenti, quadri normativi che tengano conto dei rischi climatici e processi autorizzativi semplificati. È in questo modo che si può realizzare una transizione energetica giusta e a prova di futuro", ha concluso Cattaneo.

L'iniziativa - Il gruppo Enel ha partecipato allo Un Private Sector Forum, organizzato dallo UN Global Compact che ha riunito 50 alti dirigenti di aziende globali, capi di governo e rappresentanti delle Nazioni Unite per una tavola rotonda incentrata sull'accelerazione dei finanziamenti e degli investimenti del settore privato per una crescita economica sostenibile e al "Dilemmas Forum", l'iniziativa di punta del Global Compact Legal Council co-presieduto da Enel con un dibattito su temi strategici e legali legati alla sostenibilità e alla leadership responsabile, al fine di rafforzare la resilienza dei business e creare valore di lungo termine. Enel ha inoltre sponsorizzato il "Legal Insights for Business Leaders", un report che fa luce sulla rapida evoluzione delle normative globali sulla sostenibilità nel quale è presentato anche un case study del gruppo.



