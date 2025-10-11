ENEA e Università di Salerno: nuove tecnologie riducono del 50% i consumi nell'industria del pomodoro

ENEA e Università di Salerno hanno sviluppato nuove tecnologie per la pelatura industriale del pomodoro che possono ridurre fino al 50% i consumi energetici rispetto ai metodi tradizionali a vapore e chimici. Lo studio, condotto in un’azienda campana e pubblicato su Sustainability, ha valutato tre tecniche innovative: infrarossi, ultrasuoni e riscaldamento ohmico.

La pelatura a infrarossi si conferma la più sostenibile, eliminando l’uso di acqua e sostanze chimiche e riducendo gli sprechi. Le nuove tecnologie migliorano la resa produttiva (fino al +9,2%) e diminuiscono gli scarti (fino al -52%).

Nonostante i benefici, sono necessari ulteriori studi per valutare costi, complessità e tempi di ritorno degli investimenti su scala industriale.

L’industria del pomodoro, con una produzione globale di oltre 50 milioni di tonnellate, rappresenta un settore strategico per l’agroalimentare mondiale.

