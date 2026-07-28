ENAC lancia "Rent Carrozzella": a Fiumicino parte la raccolta fondi per un viaggio più accessibile

Un nuovo passo verso un trasporto aereo sempre più inclusivo. ENAC ha presentato il progetto "Rent Carrozzella", un'iniziativa pensata per favorire l'autonomia delle persone con disabilità e a mobilità ridotta attraverso un servizio di noleggio di sedie a ruote di nuova generazione negli aeroporti italiani.

Il progetto prende il via dall'aeroporto di Roma Fiumicino, dove saranno installati appositi totem digitali per consentire ai passeggeri di effettuare donazioni tramite pagamento elettronico. Gli spazi sono stati messi a disposizione da Aeroporti di Roma e l'intero ricavato della raccolta fondi sarà destinato all'acquisto di carrozzine tecnologicamente avanzate, progettate per offrire maggiore comfort, funzionalità e autonomia ai viaggiatori.

Ad aprire simbolicamente la campagna sono stati il presidente dell'ENAC, Pierluigi Di Palma, e l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, che hanno effettuato le prime donazioni a sostegno dell'iniziativa.

Il progetto ha ricevuto anche il sostegno del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha evidenziato come il diritto alla mobilità rappresenti una condizione fondamentale per garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, lavorativa e culturale. Secondo il ministro, iniziative come "Rent Carrozzella" dimostrano come la collaborazione tra istituzioni, gestori aeroportuali e associazioni possa tradursi in interventi concreti capaci di rendere gli aeroporti sempre più accessibili, inclusivi e attenti alle esigenze di tutti i viaggiatori.

Presentando il progetto, Pierluigi Di Palma ha ribadito che autonomia e inclusione rappresentano principi fondamentali dell'azione dell'ENAC. L'obiettivo è permettere a ogni persona di affrontare il viaggio in piena libertà di movimento, nel rispetto della propria dignità e senza ostacoli legati alla mobilità.

Il presidente dell'Ente ha inoltre ricordato di aver illustrato l'iniziativa anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le celebrazioni per i 65 anni dell'aeroporto di Roma Fiumicino, sottolineando come il servizio consentirà ai passeggeri che ne avranno necessità di trovare direttamente nello scalo di destinazione una sedia a ruote adeguata, rendendo gli spostamenti più semplici e autonomi.

L'evento di presentazione ha visto la partecipazione, oltre che dei vertici di ENAC e Aeroporti di Roma, anche di Michele Adamo, consigliere della Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH), e dell'illusionista e formatore Christopher Castellini, che ha proposto la performance intitolata "La Scelta".

Per Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, il progetto rafforza il percorso intrapreso dallo scalo di Fiumicino per garantire un'esperienza di viaggio sempre più autonoma e accessibile. La disponibilità degli spazi aeroportuali per la raccolta fondi rappresenta infatti un ulteriore tassello della collaborazione con ENAC finalizzata a sviluppare servizi concreti a favore dell'inclusione.

Anche la FISH ha espresso pieno sostegno all'iniziativa. Michele Adamo ha evidenziato come la disponibilità di sedie a ruote moderne e facilmente accessibili rappresenti non soltanto un miglioramento dei servizi, ma un investimento sulla dignità, sull'autonomia e sulle pari opportunità delle persone con disabilità. L'auspicio dell'associazione è che il modello sperimentato a Fiumicino possa essere progressivamente esteso all'intera rete aeroportuale nazionale.

"Rent Carrozzella" si inserisce nel più ampio programma di ENAC dedicato all'accessibilità e all'innovazione sociale, con l'obiettivo di promuovere un sistema aeroportuale sempre più inclusivo, nel quale ogni passeggero possa viaggiare in condizioni di sicurezza, autonomia e pari opportunità.

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