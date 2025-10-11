Elly Schlein a Genova risponde alla premier Meloni: "Abbassi i toni". Incontro con la sindaca Salis e Music for Peace

"Vorrei fare un invito, alla presidente del Consiglio e al Governo, ad abbassare i toni": è l'invito lanciato dalla segretaria del Pd Elly Schlein a margine del congresso nazionale di Area Democratica per la Giustizia che si è tenuto a Genova, in riferimento alle dichiarazioni di Giorgia Meloni che ha "paragonato la sinistra italiana ad Hamas".

"Non si è mai sentito in una democrazia che la presidente del Consiglio desse dei terroristi alle opposizioni - dichiara Schlein - invito veramente tutti ad abbassare i toni e ad affrontare invece con spirito costruttivo la discussione sulla manovra, perché non ci sono misure che possano far riprendere la nostra economia".

"Abbiamo vinto bene le ultime elezioni amministrative in due tornate. Abbiamo vinto in diverse regioni. E ricordo che le uniche regioni che si sono spostate sono regioni che abbiamo vinto noi, l'Umbria e la Sardegna. Quindi siamo ancora impegnati assolutamente a consolidare la nostra alleanza, perché è la prima volta da 20 anni che la coalizione progressista si riunisce in tutte le regioni che vanno al voto. Andiamo avanti e i risultati parleranno"- aggiunge segretaria del Pd alla domanda se la formula del 'campo largo' che ha permesso di vincere le elezioni comunali a Genova abbia funzionato anche per le elezioni regionali. No comment della segretaria Pd, invece, a chi le chiede delle suggestioni che indicano la sindaca di Genova Silvia Salis come possibile contendente del ruolo di 'anti Meloni' in vista delle prossime elezioni politiche.

In giornata la segretaria ha incontrato anche la sindaca di Genova Silvia Salis: il colloquio, in forma privata, è avvenuto a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova ed è durato circa mezz'ora. Alla fine dell'incontro la segretaria dem e la prima cittadina si sono salutate con un lungo abbraccio. Schlein ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Salis ha spiegato: "E' stato un incontro di sostegno - ha detto - ci vediamo spesso e ci sentiamo spesso, chiaramente Elly vuole stare vicino al progetto che abbiamo costruito insieme a Genova e al Pd genovese, e voleva sapere come stanno le cose e quali sono i temi sul tavolo".

Tra gli argomenti affrontati anche le elezioni in altre regioni "Abbiamo parlato delle regionali - ha dichiarato Salis - è un momento di grande fermento, presto sarà il turno di Toscana, Puglia e Campania, tutte elezioni molto importanti per il centrosinistra". Secondo la sindaca di Genova la "narrazione scaturita dopo l'andamento nelle Marche e in Calabria" è stata determinata dall'ordine in cui le regioni sono andate al voto: "Se fossi nel centrodestra avrei pianificato le elezioni proprio così ma le prossime tre saranno molto più complicate per il centrodestra e coinvolgeranno milioni di elettori".

Dopo l'incontro con la sindaca di Genova, Elly Schlein farà visita alla sede dell'associazione Music For Peace, una delle realtà protagoniste della mobilitazione, non solo genovese, per Gaza

