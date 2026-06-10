Elisabetta Ricci eletta presidente all’unanimità della Comunità del Parco di Portofino
di Carlotta Nicoletti
Il sindaco di Rapallo guida ora la Comunità del Parco. “Tutela e sviluppo sostenibile sono la priorità per il territorio”
Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo, è stata eletta all’unanimità presidente della Comunità del Parco di Portofino. La nomina è arrivata nel corso della seduta svoltasi presso la sede dell’Ente Parco, con il voto favorevole di tutti i componenti.
Nomina – L’elezione rappresenta un passaggio di continuità e condivisione all’interno della governance del Parco, uno dei contesti naturalistici più rilevanti della Liguria. La scelta unanime è stata letta come segnale di unità tra le amministrazioni coinvolte.
Dichiarazioni – Ricci ha accolto l’incarico sottolineando il valore istituzionale del ruolo: «Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali».
Obiettivi – Al centro del mandato della nuova presidente ci saranno tutela ambientale e sviluppo sostenibile. «Il Parco di Portofino rappresenta un bene comune di straordinario valore, che merita attenzione, visione e impegno condiviso», ha aggiunto.
Ringraziamenti – Nel suo intervento Ricci ha rivolto un ringraziamento a Matteo Viacava, sindaco di Portofino, e a Giorgio D’Alia, vicesindaco, per la proposta della candidatura, oltre ai membri della Comunità del Parco per la fiducia espressa.
Prospettive – La neopresidente ha infine ribadito la volontà di lavorare in un’ottica di cooperazione tra i territori: «Lavoreremo insieme per rafforzare il ruolo del Parco come motore di tutela ambientale e crescita sostenibile per le nostre comunità».
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