Elisabetta Ricci eletta presidente all’unanimità della Comunità del Parco di Portofino

Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo, è stata eletta all’unanimità presidente della Comunità del Parco di Portofino. La nomina è arrivata nel corso della seduta svoltasi presso la sede dell’Ente Parco, con il voto favorevole di tutti i componenti.

Nomina – L’elezione rappresenta un passaggio di continuità e condivisione all’interno della governance del Parco, uno dei contesti naturalistici più rilevanti della Liguria. La scelta unanime è stata letta come segnale di unità tra le amministrazioni coinvolte.

Dichiarazioni – Ricci ha accolto l’incarico sottolineando il valore istituzionale del ruolo: «Accolgo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con la consapevolezza dell'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali».

Obiettivi – Al centro del mandato della nuova presidente ci saranno tutela ambientale e sviluppo sostenibile. «Il Parco di Portofino rappresenta un bene comune di straordinario valore, che merita attenzione, visione e impegno condiviso», ha aggiunto.

Ringraziamenti – Nel suo intervento Ricci ha rivolto un ringraziamento a Matteo Viacava, sindaco di Portofino, e a Giorgio D’Alia, vicesindaco, per la proposta della candidatura, oltre ai membri della Comunità del Parco per la fiducia espressa.

Prospettive – La neopresidente ha infine ribadito la volontà di lavorare in un’ottica di cooperazione tra i territori: «Lavoreremo insieme per rafforzare il ruolo del Parco come motore di tutela ambientale e crescita sostenibile per le nostre comunità».

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