Elezioni, Toninelli lascia al Mov5s il plastico del ponte di Genova

Danilo Toninelli, senatore uscente del M5s ed ex ministro delle Infrastrutture, nel primo governo Conte, lascia al Movimento, come "eredità" del suo lavoro, il plastico del ponte di Genova che conservava nel suo ufficio di palazzo Madama. "Sto svuotando l'ufficio, ma il plastico del nuovo ponte di Genova è troppo pesante da sollevare anche per uno sportivo come me. Quindi ho chiesto una mano a quella famiglia che, da ministro, mi ha permesso col decreto Genova di farlo costruire in tempi record" ha annunciato in un post il parlamentare M5s giunto al suo secondo mandato e quindi non ricandidato. Nel post allega la foto del plastico del ponte che dona al Movimento: "l'unica vera famiglia che merita di poterlo esporre nella propria sede a testimonianza del grande lavoro fatto".