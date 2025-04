Elezioni, Piciocchi: "Genova, città sempre più sicura, il modello funziona e cresce"

Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra, fa il punto sul tema sicurezza ed elenca alcuni dati: al 31 dicembre 2024, la città conta 2439 telecamere di videosorveglianza, di cui 2174 sono state installate durante le amministrazioni guidate da Marco Bucci. Prima del 2017, il numero di telecamere operative era di sole 265. Tuttavia, la videosorveglianza rappresenta solo una parte del piano di sicurezza messo in campo dall’amministrazione. Il progetto prevede, infatti, diverse iniziative complementari, tra cui l’introduzione di vigili di quartiere in tutte le delegazioni, attivi anche nelle ore serali, per garantire una presenza stabile e rassicurante per i cittadini. Sono inoltre previste unità mobili di risposta rapida, composte da personale specializzato, per monitorare i punti più sensibili della città come il centro storico (nella foto).

"Con il nuovo piano di Protezione Civile, Genova sarà dotata di una sala emergenze all’avanguardia, droni per il monitoraggio, defibrillatori capillari e squadre specializzate per ogni tipo di rischio - dice - Abbiamo già attivato anche la Pattuglia di quartiere, presente da gennaio a Sampierdarena, Certosa e Cornigliano, anche a bordo dei mezzi Amt. Questa è visione. È capacità di ascoltare i cittadini e tradurla in azioni concrete".

