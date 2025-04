Comune Genova, la maggioranza va sotto in Commissione: il piano del verde non arriverà in aula

Penultime scintille in consiglio comunale: la commissione convocata oggi ha bocciato il piano del verde realizzato dalla giunta del facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi, che quindi non verrà discusso in aula nella seduta di domani, l'ultima della consigliatura. Il piano era stato scritto dopo un'autentica maratona nei Municipi dell'assessore all'Urbanistica Mario Mascia, incassando i voti contrari delle due delegazioni guidate dall'opposizione (Centro Ovest e Valpolcevera) e quello del Medio Levante, dove la maggioranza di centrodestra ha fatto mancare il numero legale.

Passaggi Crucioli - La bocciatura arriva dopo il nulla di fatto della commissione precedente, convocata appena la scorsa settimana. Nel frattempo c'è stato il passaggio del consigliere Chicco Veroli dalla maggioranza, dove sedeva tra i banchi di Vince Genova, all'opposizione. L'unica chance del centrodestra per 'salvare' il piano poteva essere il voto positivo di Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), che però ha votato con l'opposizione: "Il mio voto contrario è stato determinante - ha dichiarato -. Valuto sempre dettagliatamente le questioni nel merito, il testo sottoposto alla votazione non era quello definitivo, alle opposte strumentalizzazioni politiche io cerco di contrapporre valutazioni senza pregiudizio tenendo come unica bussola il bene comune".

C'è chi vnce - Giorgio Scarfi, uno dei referenti della Consulta del Verde non ha dubbi: "Una piccola grande battaglia vinta". L'associazione, insieme a diversi tecnici interpellati sul piano, ha rilevato numerose mancanze: quella di obiettivi concreti, una vera pianificazione e l'assenza di alcuni esami approfonditi sul sottosuolo. In sintesi, un documento volto più all'amministrazione ordinaria del verde che non alla pianificazione di cui secondo le associazioni ambientaliste ci sarebbe bisogno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.