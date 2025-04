Elezioni, Corso (Lega): "Tutte le donne al centro della nostra politica, a Tursi continueremo lavoro per abbattere stereotipi"

“Tutte le donne sono al centro della nostra politica di attenzione e concreto sostegno. Mica soltanto le casalinghe, come vorrebbero far credere le sinistre bugie. Come assessore comunale alle Pari opportunità in questi anni ho attivato tavoli di confronto sul tema dell’indipendenza femminile e della parità di genere nel mondo del lavoro. Da una parte hanno aderito Centri antiviolenza e Municipi genovesi, con i quali abbiamo lavorato sulla prevenzione contro la violenza sulle donne. Dall’altra parte tantissime aziende genovesi, con le quali abbiamo predisposto diverse attività per abbattere gli stereotipi e le disparità di genere nel mondo del lavoro. Inoltre, siamo andati nelle scuole con delle ‘role models’, ossia lavoratrici affermate nei loro settori, proprio per insegnare ai più giovani che è giusto che ogni persona (uomo o donna) persegua le proprie ambizioni e decida di sviluppare la sua carriera senza badare ai soliti cliché, ma avendo successo anche nel coniugare con equilibrio il lavoro con la famiglia. Stesso motivo per il quale, insieme al tavolo della rete cittadina, abbiamo deciso di lanciare delle borse di studio insieme all’Università di Genova. Si tratta di un’importante progetto, che sarà presentato a breve, con il quale vogliamo incentivare i giovani (uomini e donne) a scegliere materie che alcuni pensano siano solitamente ad appannaggio maschile o ad appannaggio femminile, oppure che favoriscono l’inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro. Non da ultimo, abbiamo inserito nel nostro programma il fondo di garanzia per l’acquisto di case per donne che escono da percorsi di violenza, proprio per far sì che l’autonomia e una nuova vita tanto anelate possano diventare anche per loro una realtà”. Così in una nota Francesca Corso, assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova.

