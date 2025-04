Elezioni, Rixi: "Città più degradate dove governa sinistra, per Lega sicurezza non è un hashtag"

“Otto delle dieci città più insicure d’Italia — da Milano a Bologna e Firenze — sono governate dal centrosinistra. I dati dell’ultima indagine de Il Sole 24 Ore non lasciano spazio a interpretazioni: un ‘modello di inclusione’ ridotto a fiorente mercato del degrado. Milano, in testa alla classifica, è la cartina di tornasole con rapine, violenze e zone franche. Genova non diventerà la prossima tappa di questa tournée dell’insicurezza. In sette anni di centrodestra abbiamo installato telecamere 24/7, rafforzato le Forze dell’Ordine e rilanciato i quartieri. Per la Lega la sicurezza non è un hashtag, ma il patto concreto con chi vive e lavora.” Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.

