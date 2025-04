25 aprile, Sanna (Pd): “Per la festa della Liberazione a Genova tutti in piazza"

"Genova si è liberata da sola. Prima degli altri. È la città dei partigiani, di Aldo Gastaldi "Bisagno", della Resistenza vera. Quella che ha cambiato il corso della storia. E ogni anno, il 25 aprile, Genova onora quella memoria. Con forza, orgoglio e passione". Lo ha detto Armando Sanna, capogruppo PD in Regione, in vista dell'80° anniversario della Liberazione.

"Il 25 aprile non è solo storia: è una battaglia di libertà, giustizia, uguaglianza, antifascismo. E per questo invito tutte e tutti a scendere in piazza, giovedì 25 aprile, per celebrare insieme una delle date più importanti della nostra democrazia. Abbiamo sentito dire che il 25 aprile andrebbe celebrato "con sobrietà". Ma chi lo dice non ne conosce il significato profondo. La Resistenza non è mai stata ostentazione, è sempre stata dignità. Silenzio e canto. Onore e memoria - scrive Sanna -. Oggi, in un Paese dove si tenta di oscurare il senso del 25 aprile, anche con scelte come il lutto nazionale per la morte del Papa, usato in modo strumentale, rispondere con sobrietà significa accettare l'oblio. E allora no. Il 25 aprile si celebra a voce alta. Con Bella Ciao cantata a squarciagola. Con i racconti dei partigiani, i giovani in piazza, le bandiere al vento. Con tutto l'amore che abbiamo per la democrazia. La Liberazione è di tutti. Di chi ha combattuto contro il nazifascismo. Di chi oggi alza la voce contro ogni autoritarismo. Se vogliamo davvero onorare chi ha lottato per noi e se vogliamo essere fedeli ai valori di Papa Francesco, che ha sempre denunciato dittature e ingiustizie allora il 25 aprile si celebra con coraggio. Non con silenzio".

