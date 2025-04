La campagna elettorale di Genova diventa nerd: arriva un collettivo tra IA, meme e cultura pop

Un collettivo di giovani creativi genovesi ha deciso di raccontare la campagna elettorale per le comunali in modo inedito: attraverso vignette satiriche a tema nerd, realizzate con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il progetto si chiama La Campagna Errante di Tursi ed è da poco sbarcato su Instagram, dove pubblica contenuti che fondono riferimenti alla cultura pop, comicità e riflessioni sulla politica locale.

Origine e spirito – «Siamo un manipolo di persone appassionate di politica e cultura nerd – spiegano gli ideatori – e abbiamo scelto di non limitarci al classico commento politico. Niente comizi o slide, ma vignette che parlano a chi si informa anche scorrendo un feed». Il riferimento non è casuale: nel progetto compaiono personaggi ispirati a One Piece, Goku, Dungeons & Dragons e altri mondi dell’immaginario collettivo giovanile.

Metodo creativo – L’uso dell’intelligenza artificiale è uno degli elementi distintivi della pagina. Non per generare fake news, ma per sperimentare un nuovo linguaggio comunicativo. «Da tempo ci occupiamo di accelerazionismo tecnologico – spiegano – e questa campagna elettorale ci è sembrata il laboratorio perfetto per applicare le potenzialità dell’IA alla satira politica».

Tono e obiettivi – Il collettivo adotta un tono ironico ma non superficiale. «Siamo convinti che, se ben dosata, una risata possa aprire più menti di un comizio. E che un meme, se fatto bene, possa spiegare un programma elettorale meglio di mille parole», dicono. Il progetto vuole alleggerire i toni del dibattito elettorale, umanizzare i candidati e suggerire che, al di là degli schieramenti, “molti scontri sono più tra partiti che tra persone”.

Identità simbolica – Quanto all’orientamento politico? Il profilo del collettivo si definisce con autoironia: «Come in One Piece, battiamo bandiera nera, ossa incrociate e teschio bianco». Un modo per dichiararsi indipendenti, ma anche per strizzare l’occhio a chi cerca uno sguardo laterale e creativo sulla politica.

