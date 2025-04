Elezioni, Silvia Salis presenta la squadra dei Municipi: "La campagna sui territori inizia oggi"

Silvia Salis si affaccia sulla soglia del trafficatissimo point di via Ceccardi e grida alla folla che "la campagna elettorale sui territori inzia oggi", con la presentazione dei già annunciati nove candidati alla presidenza dei Municipi. Subito dopo l'intervista con i giornalisti Salis si gira verso di loro col piglio della capitana che carica la squadra nello spogliatoio prima di una grande sfida: "Ci separano meno di due mesi dalle elezioni, questo tempo ci servirà a farci vedere insieme su tutti i territori. Credo molto nelle vostre candidature, anche nei territori storicamente più difficili dobbiamo insistere e consolidare dove siamo già molto forti. Penso che questa sia una squadra che scende in campo in un bel momento e credo molto al lavoro sul territorio. Sapete che la riforma dei Municipi è al centro del nostro programma, quindi avrete una grandissima responsabilità di gestione e di decentramento del potere del Comune. Credo molto in voi come avamposto fortissimo sul territorio del Comune di Genova e di quella che sarà la nostra giunta. So che riporteremo il Comune vicino alle persone, iniziamo dalla campagna elettorale ma soprattutto il nostro lavoro è dal 27 in poi: facciamo tornare i genovesi e le genovesi di ogni Municipio al centro del programma dell'amministrazione. Grazie e buon lavoro".

La squadra - Nessuna sorpresa dell'ultimissimo minuto: i nomi sono quelli presentati tre giorni fa. Si tratta di Simona Cosso per il Municipio I (Centro Est), Michele Colnaghi per il Municipio II (Centro Ovest), Fabrizio Ivaldi per il Municipio III (Bassa Valbisagno), Lorenzo Passadore per il Municipio IV (Media Valbisagno), Michele Versace per il Municipio V (Valpolcevera), Fabio Ceraudo per il Municipio VI (Medio Ponente), Matteo Frulio per il Municipio VII (Ponente), Angiola Bavoso per il Municipio VIII (Medio Levante), Giovanni Calisi per il Municipio IX (Levante). Il percorso per arrivare alla rosa finale è stato a dir poco tortuoso, con la candidatura del Medio Ponente rimasta in bilico tra il Parttito Democratico, che aveva proposto la consigliera municipale Elisa Somaglia, e il Movimento 5 Stelle che alla fine l'ha spuntata con il consigliere comunale Fabio Ceraudo. Per Salis però nessuna frizione, solo "normale dialettica politica interna ad una coalizione ampissima".

Polemiche - Come sempre la giornata ha offerto diversi spunti per la polemica a distanza tra i due candidati. Sulla promessa di Piciocchi riguardo alla creazione di 20mila posti di lavoro in più Salis affonda il primo colpo: "Numero più modesto di quelo di Berlusconi ma anche dei 40mila promessi da Bucci tre anni fa, non oso immaginare quanti saranno tra un mese". Secondo la candidata "la gente è stufa delle sparate da campagna elettorale" e sul lavoro ci sono dati preoccupanti: "Solo il 6% degli under 29 ha trovato un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo ci deve far riflettere sul tipo di lavoro che stiamo proponendo in questa città e che incide sul numero di giovani che vanno via". Un settore dove si potrebbe aumentare l'occupazione di qualità secondo la candidata è la "nautica navale, dobbiamo essere il polo nazionale e internazionale di riferimento per il lavoro di qualità e questo può essere uno degli ambiti".

Piciocchi a mezzo stampa ha anche annunciato di voler azzerare le liste d'attesa delle case popolari ma ancora una volta Salis risponde al colpo: "L'emergenza abitativa è un tema che ci sta molto a cuore - ha dichiarato -. Le promesse dell'ultima ora, disperate, di risovere i problemi con l'imposizione delle mani lasciano il tempo che trovano, soprattutto se hai governato 8 anni. Ci sono 40mila unità abitative vuote: non può esserci un'emergenza abitativa con questi numeri".

