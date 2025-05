Elezioni, Stanasel leader dei romeni in Italia: "La nostra comunità a Genova per Piciocchi sindaco e con Dan Boanta candidato nella Lega"

”Negli ultimi anni Genova ha costruito un modello virtuoso di collaborazione con le comunità straniere residenti in città e la comunità romena ha avuto un ruolo da protagonista, integrandosi pienamente nel tessuto sociale, culturale ed economico del capoluogo ligure. Con oltre 6.200 residenti nel Comune e più di 9.100 nella Città Metropolitana, siamo la terza comunità straniera per numero di presenze. Tuttavia, più dei numeri, contano la partecipazione, l’impegno e il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato nel tempo. La comunità romena ha promosso iniziative culturali, ha contribuito alla crescita economica locale e si è integrata pienamente nella società genovese, diventando un esempio di sana e vera integrazione. Abbiamo sviluppato un rapporto di fiducia e collaborazione con l’amministrazione comunale di centrodestra, che ha portato risultati concreti, e vogliamo proseguire su questa strada di continuità amministrativa e buon governo della città. Un segnale di questa fiducia reciproca è la candidatura di Dan Boanta (a sinistra), noto giornalista romeno, al consiglio comunale di Genova, nella lista della Lega, a fianco dell’assessore al Commercio Paola Bordilli, confermando l’impegno della coalizione del centrodestra a valorizzare le comunità del territorio che sono ben integrate. Ringraziamo il vice sindaco reggente Pietro Piciocchi e la sua squadra per il lavoro portato avanti in questi anni e per l’apertura e la disponibilità che hanno permesso alla nostra comunità di esprimersi e di contribuire con idee e progetti alla crescita di Genova. Vogliamo continuare a essere un partner affidabile anche per la futura amministrazione comunale, anche perché abbiamo tutte le capacità e gli strumenti per essere protagonisti positivi, a fianco delle istituzioni cittadine. Con il nostro impegno civico quotidiano vogliamo offrire un valore aggiunto concreto per Genova. Invito tutti i miei connazionali residenti a partecipare in massa all’appuntamento elettorale del 25-26 maggio, sostenendo la Lega e il progetto amministrativo del centrodestra rappresentato da Pietro Piciocchi, nel segno del buon governo, della continuità e della fiducia reciproca”. Così Claudiu Stanasel, (a destra) leader e punto di riferimento politico per la comunità romena in Italia.

Commenta Pietro Piciocchi (al centro), candidato sindaco del centrodestra: “Sono profondamente felice e orgoglioso di poter contare sull’appoggio della comunità romena, che è perfettamente integrata nel tessuto sociale, culturale ed economico della nostra città. Genova ha saputo costruire un modello virtuoso di collaborazione con le comunità straniere e la comunità romena ne è un esempio straordinario: partecipativa, responsabile e impegnata, sempre pronta a contribuire alla crescita del territorio. Il percorso che abbiamo costruito insieme negli ultimi anni, fatto di dialogo, fiducia e collaborazione, è la dimostrazione di come una comunità ben integrata possa diventare una risorsa preziosa per tutta Genova. Il sostegno della comunità romena rappresenta per me un segno di fiducia che accolgo con grande gratitudine, consapevole dell’importanza di continuare a lavorare insieme per una città sempre più aperta e prospera”.

