Elezioni: sport a Genova e situazione 'Carlini', botta e risposta Viani (Pd) - Brusoni (Lega)

Botta e risposta tra Paolo Viani (PD) e Marta Brusoni (Lega) sulla situazione dello stadio Carlini e, più in generale, dello sport a Genova. Il tema diventa terreno di confronto politico in vista delle elezioni comunali del 25 e 26 maggio.

Paolo Viani, candidato del Partito Democratico, lancia l’allarme sulla condizione degli impianti sportivi genovesi, partendo proprio dallo stadio Carlini. “La crisi del Carlini è la fotografia drammatica di una realtà che tante società sportive conoscono fin troppo bene. Impianti fatiscenti, spogliatoi inutilizzabili, gestori lasciati soli. Alcuni stanno pensando di rinunciare.”

Viani propone un cambio di rotta deciso: “Serve un piano straordinario per rimettere in sesto ciò che è stato abbandonato. E una manutenzione continua, costruita con chi vive e fa vivere lo sport nei quartieri. Lo sport è salute, educazione, socialità. Non può più essere lasciato indietro.”

Non si è fatta attendere la risposta di Marta Brusoni, assessore comunale e candidata alle prossime amministrative con la Lega, che respinge le accuse e rivendica l’impegno della giunta attuale. “Il Pd dovrebbe ricordare chi ha governato Genova per anni lasciando impianti come il Carlini senza manutenzione e senza visione. Dal 2021 il Comune ha ascoltato i cittadini e ha escluso progetti impropri come un centro commerciale, scegliendo invece la riqualificazione sportiva.”

La Brusoni sottolinea che non si tratta di promesse, ma di progetti già in corso: “Abbiamo annunciato 14 milioni di euro per il rilancio del Carlini, inseriti nel piano delle opere pubbliche 2025-2026. I tempi amministrativi sono avviati e c’è il coinvolgimento delle realtà sportive locali.”

E rivendica una serie di interventi già realizzati: “Abbiamo riaperto la piscina comunale di Voltri, sono in corso lavori alla Sciorba, il Palasport è stato restituito alla città, al Palabombrini nascerà un palazzetto per l’atletica indoor. A Viale Aspromonte sono previsti oltre 3 milioni di euro per la riqualificazione. Abbiamo creato nuove aree sportive attrezzate in diversi quartieri. Non facciamo parole, ma fatti concreti.”

