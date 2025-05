Elezioni, Simone D'Angelo a Telenord: "Un nuovo ciclo per Genova, il Pd torna al centro"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Simone D'Angelo, consigliere regionale e segretario metropolitano genovese Pd, commenta per Telenord la vittoria di Silvia Salis che si sta profilando: "In attesa dei risultati definitivi, raccogliamo indicazioni molto positive da questi primi dati, con un segnale forte di cambiamento che troviamo in tutte le schede scrutinate in queste ore. Il risultato del Pd è quello di primissimo partito di questa città. Il lavoro di questi anni viene confermato da un impegno costante, continuo, fatto insieme alle militanti e ai militanti del partito. La grande comunità che in questi giorni, con tutte le forze progressiste, è riuscita ad andare incontro a tante persone, tante cittadine e cittadini, per interpretare una richiesta di cambiamento, di voltare pagina."

Gruppo - "Silvia Salis con il Pd, con le forze progressiste: penso sia anche il riconoscimento dell'impegno di una nuova generazione, che in questa città ha ricostruito un partito che qualche anno fa sembrava ai margini, e che oggi è al centro dello scacchiere politico nazionale, vicino alle persone. Sicuramente questo è qualcosa che emoziona. Credo sia il riconoscimento di questi anni di impegno. Siamo una generazione nata politicamente dopo le sconfitte. Questo è un banco di prova importante per tutti noi. È una sfida emozionante, cui speriamo di saper rispondere. È stata la fiducia che i cittadini genovesi stanno dimostrando non solo in questi giorni, ma in questi mesi, in questi anni di impegno."

