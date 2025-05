Elezioni, Silvia Salis: "Giovani in fuga da Genova, serve un Patto per lo sviluppo che fermi l'emorragia"

Nel 2024, 1.174 giovani genovesi tra i 18 e i 39 anni hanno lasciato la città per trasferirsi all’estero. Lo dicono i dati ISTAT, elaborati dall’ufficio economico della CGIL. Un numero che racconta più di una semplice statistica: descrive una vera emorragia silenziosa, che coinvolge famiglie, impoverisce i quartieri e indebolisce il futuro di Genova.

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco, lancia un allarme chiaro: "È una fuga che non possiamo più ignorare. Chi amministra non può limitarsi a osservare: dobbiamo agire".

La proposta della Salis è concreta: "Un Patto per lo sviluppo tra Comune, imprese e sistema formativo, per creare lavoro stabile, qualificato e adatto alle competenze delle nuove generazioni. Un piano che riparte dalle radici dell’economia reale: artigianato, piccola impresa, start up e innovazione. È lì che nascono le aziende giovani, femminili, e nuove reti sociali capaci di far vivere i quartieri", sottolinea.

Per la Salis, l’emigrazione giovanile dev’essere una priorità politica, perché una città che i giovani abbandonano – e in cui pochi tornano – è una città che rischia di spegnersi. "Possiamo e dobbiamo invertire questa tendenza. Genova è una città straordinaria, con una storia superba e dignitosa. Può tornare a essere attrattiva, viva, a misura di giovani e famiglie", conclude.



Vittoria Canessa Cerchi - Toni analoghi usa Vittoria Canessa Cerchi consigliera comunale e candidata PD in Comune: "Genova deve tornare a prendersi cura dei suoi giovani. Per troppo tempo li ha lasciati senza ascolto, senza spazi, senza opportunità. È ora di investire in centri di aggregazione giovanile in ogni Municipio, luoghi accessibili e gratuiti dove ragazze e ragazzi possano crescere, esprimersi, fare comunità. Ma per trattenere davvero i giovani serve di più: serve lavoro di qualità, con stipendi adeguati e percorsi professionali che rispettino le loro aspirazioni. L’idea che i giovani debbano sentirsi a casa, a casa loro, è importante per il loro benessere e sviluppo. Occorre un salto culturale per dimostrare a tutti i ragazzi che sono qui, soprattutto a quelli che non lavorano o studiano, oltre a quelli che sono andati all’estero, che Genova vede nelle prossime generazioni una fonte di vita".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.