Elezioni, Silvia Salis chiude la campagna venerdì alle 19 in Piazza Matteotti: "Non sarà un comizio, sarà una festa"

Silvia Salis chiuderà la campagna all'ultimo secondo disponibile: l'appuntamento dato dalla candidata sindaca di Genova per il centrosinistra a sostenitori e indecisi è fissato per le 19 di venerdì in Piazza Matteotti. Sul palco, a differenza della controparte, non ci saranno i leader della coalizione, attesi alla spicciolata in settimana. In particolare Elly Schlein è attesa per giovedì alle 18.30, praticamente in contemporanea con l'evento di chiusura della campagna elettorale di Pietro Piciocchi che avrà inizio alle 17.30.

Il messaggio di Salis - Ecco il post social con cui la candidata invita gli elettori in Piazza Matteotti:

"Venerdì 23 maggio, alle 19:00 in Piazza Matteotti, vi aspetto all’evento finale della campagna elettorale: non per chiudere una pagina, ma per aprire una stagione nuova, fatta di giustizia, partecipazione e uguaglianza. Registratevi al link nei commenti!

È l'ultima piazza di questa lunga campagna, ma è l'ennesimo passo di un cammino cominciato insieme a tutte e tutti voi tre mesi fa, che continuerà ancora, per portare a Genova il futuro che merita, le opportunità e le energie di cui ha bisogno.

Un momento per ritrovarci, guardarci negli occhi e ricordarci perché abbiamo iniziato. E, soprattutto, cosa vogliamo costruire insieme.

Non sarà un comizio, sarà una festa. Un incontro di voci, storie, energia e futuro. Perché la partecipazione è il nostro primo atto politico.

Vi aspetto per riempire insieme Piazza Matteotti, tutte e tutti sono invitati. Portate chi volete: chi ha camminato con noi, o chi è ancora indeciso, chi crede che sia il momento di cambiare la nostra città, chi vuole tornarci a vivere, chi vuole restare.

Insieme possiamo farcela. È già domani".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.