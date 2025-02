Elezioni, scricchiolii nel centrosinistra. Lodi (Azione): "Pd non ha agito perché tutti fossimo rappresentati in Consiglio Regionale"

Il candidato ancora non c'è ma il centrosinistra scricchiola. La zampata pesante è quella della segretaria regionale di Azione Cristina Lodi, che non ha digerito le dichiarazioni dell'ex candidato alle Regionali Andrea Orlando, oggi consigliere regionale del Partito Democratico, che in un'intervista ha definito "necessario tenere unita la coalizione".

Attacco - "Siamo curiosi di sapere a quale coalizione fa riferimento" è la risposta dura dell'ex Pd Lodi, "perché se fa riferimento alla coalizione delle regionali ricordiamo che dal Partito Democratico Regionale non sono state agite tutte le azioni necessarie che permettessero, dalla composizione delle liste alla condizioni della campagna, che tutta la coalizione potesse essere rappresentata in consiglio regionale". I riferimenti più evidenti sono due: da una parte l'esclusione di Italia Viva arrivata sul gong proprio il giorno della presentazione delle liste per le elezioni regionali, che ha di fatto ristretto l'allora campo largo proprio all'inizio della corsa; dall'altro il mancato seggio in Consiglio Regionale per Azione, che sarebbe andato proprio a Cristina Lodi se Andrea Orlando non avesse scelto di lasciare il Parlamento e rimanere in Liguria nel già nutrito gruppo del Pd, che con l'ex ministro conta nove consiglieri.

