Elezioni Presidente della Repubblica, Rossetti: "Una grande responsabilità"

di Matteo Angeli

Sarà uno dei tre elettori liguri. "Il Movimento Cinque Stelle ha avanzato una candidatura? Legittimo. Ma non ci saranno problemi a lavorare insieme"

Toti, Medusei e Rossetti sono i nomi usciti dalle urne questa mattina durante il Consiglio Regionale della Liguria. Con 17 voti il presidente della giunta Giovanni Toti, altrettanti il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e con 8 preferenze Sergio Rossetti sono stati eletti questa mattina dall’Assemblea legislativa, a scrutinio segreto, quali rappresentanti della Regione nelle consultazioni per eleggere il prossimo presidente della Repubblica.

"Grazie alla Lista Sansa e il Pd che mi hanno dato questa possibilità - le prime parole di Rossetti - un onore una grande responsabilità. Scegliere oggi il presidente della Repubblica è pioù complicato del solito, siamo in fase di Covid crescente al contempo la grandissima opportunità del Pnrr che servirà a far crescere le opportunità di crescere il Paese. Una fase unica nella storia della Repubblica".

Sul fatto che il Movimento Cinque Stelle non lo abbia votato, Rossetti risponde così: "Non ci sono state scelte di correnti. Legittine che il Movimento avanzesse anche la sua candidatura. Ma non ci saranno problemi a lavorare insieme all'opposizione in futuro come abbiamo fatto fino ad oggi"