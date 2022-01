Elezioni Presidente della Repubblica: per la Liguria presenti Toti, Medusei e Rossetti

di Edoardo Cozza

I grandi elettori saranno il governatore, il presidente del consiglio regionale e il rappresentante dell'opposizione: questo l'esito del voto odierno

Ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica ci saranno anche i tre grandi elettori che rappresentano la Regione Liguria e oggi, nel corso della seduta del consiglio regionale, sono stati indicati i nomi dei tre rappresentanti che prenderanno parte al voto che si aprirà il prossimo 24 gennaio, giorno in cui presidente della Camera Roberto Fico ha convocato la seduta comune del Parlamento.

Per la Liguria saranno presenti due esponenti della maggioranza e uno dell'opposizione, come da prassi. A rappresentare il centrodestra saranno il presidente della Regione Giovanni Toti, il presidente dell'assemblea regionale Gianmarco Medusei; a presenziare per la minoranza, invece, ci sarà Pippo Rossetti, consigliere in quota Partito Democratico.

Saranno questi, dunque, i tre grandi elettori che siederanno insieme a senatori, deputati e gli altri rappresentanti delle Regioni che indicheranno il nome del nuovo Capo dello Stato che prenderà il posto dell'uscente Sergio Mattarella, che a breve chiuderà il suo settennato di permanenza al Quirinale.