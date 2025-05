Elezioni, Piciocchi: “Un piano per la rigenerazione urbana del centro storico, con censimento dei locali sfitti e rivitalizzazione delle piazze”

Pietro Piciocchi, candidato sindaco di Genova per il centrodestra, annuncia un piano di rigenerazione urbana, "al centro del nostro programma per i prossimi cinque anni".

"Oltre ai progetti previsti per ogni municipio, vogliamo puntare con forza - dice - alla cura del nostro centro storico, patrimonio Unesco che merita un’attenzione sempre più ponderata, aumentando ulteriormente i presidi e la sicurezza e incentivando l’aumento delle attività commerciali e delle opportunità di aggregazione sociale".

Ecco gli obiettivi evidenziati da Piciocchi:

* Censimento dei locali sfitti: Proseguiremo con l’aggiornamento del censimento dei locali sfitti al piano terra e attiveremo un patto d’area con i proprietari

* Rivitalizzazione del sistema delle piazze: daremo nuova vita alle piazze del centro storico come luogo di socialità e aggregazione, un piano da attuare mediante illuminazione artistica e arredo urbano mirato

* Piano di potenziamento della sicurezza: implementeremo la presenza dei vigili di quartiere per garantire una presenza stabile e rassicurante per i cittadini. Prevediamo inoltre unità mobili di risposta rapida, composte da personale specializzato, e un aumento delle telecamere per la sorveglianza del centro storico

* Piano straordinario di manutenzione: come per tutti i Municipi anche il centro storico sarà interessato da una manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e verde. Prevediamo anche un piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica, un’arma in più per la sicurezza

“Abbiamo studiato un piano ad hoc per la rigenerazione del centro storico, un patrimonio della città e dell’Unesco. Per quando riguarda i locali sfitti, ove possibile, li acquisiremo anche come amministrazione comunale, il tutto al fine di “riaccendere” le luci su strada, puntando a sistemi di riuso anche a carattere temporaneo e flessibile come le temporary windows, le vetrine che ospitano esposizioni artistiche a tempo, i locali per la custodia delle biciclette, le ludoteche per giovani e famiglie, gli spazi di coworking e gli spazi per lo studio - conclude Piciocchi - Un altro importante obiettivo sarà quello di rivitalizzare le piazze come luogo di socialità e aggregazione, un progetto da attuare anche mediante illuminazione artistica e arredo urbano per favorire la socialità, con sedute e complementi versatili che favoriscano attività sociali all’aria aperta”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.