Elezioni, "Piciocchi tour" nel levante con i presidenti di Municipio Federico Bogliolo e Anna Palmieri

Un tour nel levante cittadino con i presidenti di Municipio Federico Bogliolo (Levante) e Anna Palmieri (Medio Levante), che sono in corsa anche alle prossime elezioni: il candidato sindaco per il centrodestra nonché sindaco facente funzioni Pietro Piciocchi ha trascorso la mattinata tra Nervi, Corso italia e Boccadasse per monitorare le situazioni emerse dagli incontri con i cittadini nei mesi scorsi, che si sono ripetuti anche oggi.

Porticciolo di Nervi - Una delle situazioni principali emerse durante la giunta itinerante che si era svolta nel Municipio IX Levante era quella che riguarda la situazione del porticciolo di Nervi: "Dopo mesi di incontri e impegno costante, i risultati sono tangibili: il dragaggio del porticciolo ha ormai raggiunto il 70% di completamento, mentre il prolungamento del molo prenderà il via nei prossimi giorni. Si avvicina così il momento in cui il Porticciolo tornerà finalmente ad essere pienamente fruibile, bello e sicuro per tutti. Un risultato importante che, già da questa estate, contribuirà a mitigare il rischio di insabbiamento e l’accumulo della posidonia, restituendo al quartiere uno dei suoi simboli più amati”, ha detto Piciocchi.

Medio Levante - "Siamo stati in corso Italia, in via Cavallotti - spiega il facente funzioni -. La bellissima Boccadasse. In queste aree abbiamo fatto molto e vogliamo fare ancora di più. Il nostro è un messaggio positivo, di entusiasmo e di amicizia. Desidero ringraziare tutte le persone che stanno collaborando a questo nostro progetto di città che, per davvero, vuole accogliere tutti".

