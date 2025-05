Elezioni, Piciocchi: "Spazi e sicurezza adeguati per scuole genovesi"

"Nei prossimi cinque anni proseguiremo il vasto programma dedicato all'edilizia scolastica. Vogliamo che tutte le scuole di Genova siano spazi sempre più adeguati, implementando le misure di sicurezza, antincendio e antisismiche, e l'accessibilità. Dal 2017 al 2024 il Comune ha investito oltre 30 milioni di euro per interventi di riqualificazione strutturale nelle scuole, adesso vogliamo aumentare questa cifra e con essa il nostro impegno. A questi obiettivi di recupero e miglioramento dei plessi già esistenti affiancheremo inoltre un piano per la costruzione di nuovi poli scolastici e anche di quattro nuove case per i giovani. Proporremo anche un progetto per un doposcuola gratuito e per attivare ripetizioni gratuite per gli studenti in difficoltà, grazie a tutor volontari provenienti dalle università. Perché nessuno deve restare indietro in una città che cresce". Così in una nota il candidato del centrodestra alla carica di sindaco di Genova Pietro Piciocchi.

"I dati di questi anni permettono di verificare senza possibilità di smentita quello che è stato fatto dall'amministrazione comunale sul tema della scuola. Dal 2017 al 2024 ci sono state 28mila iscrizioni ai nidi e nelle scuole di infanzia con 14,4 milioni di pasti erogati nelle mense scolastiche. Abbiamo riorganizzato i poli scolastici con risorse educative speciali, abbiamo assistito 5783 bambini con disabilità, assegnato oltre 20mila borse di studio e stanziato 2,8 milioni di euro per il sostegno al diritto allo studio - spiega Piciocchi - La priorità adesso va alla continuazione del programma di edilizia scolastica per quegli edifici già esistenti e per quelli che vedranno la luce nei prossimi anni e per il quale il Comune ha già piani di lavoro in stato avanzato, come nel caso delle case per i giovani che vogliamo realizzare".

