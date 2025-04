Elezioni, Piciocchi: "I giovani non chiedono promesse ma risposte. Eccole"

"Mettere al centro i giovani significa fare un patto con loro, dire chiaramente cosa intendiamo fare per loro. Genova sta già cambiando e i dati veri lo confermano". Così sui social Pietro Piciocchi, candidato sindaco del centrodestra.

"Intendiamo fare sempre di più - spiega - vogliamo rendere sempre più Genova una città in cui i giovani possono immaginare, creare e costruire il proprio futuro senza ostacoli economici o sociali. Una Genova del merito, che offra opportunità vere, non slogan. Per creare una città che investe sulle nuove generazioni, dando loro spazi, incentivi e riconoscimento abbiamo le idee chiare"

Quindi Piciocchi passa a elencare alcuni punti qualificanti.

BIG HUB DEI GIOVANI. Una serie di poli multifunzionali gratuiti con biblioteche e aule studio aperte nelle ore serali e nei giorni festivi con Wi-Fi gratuito, nuovi spazi per coworking nei quartieri per giovani imprenditori e startup, sale prova musicali e spazi per l’arte, laboratori digitali e creativi , un centro di supporto psicologico per il benessere giovanile.

GENOVA CITY PASS PER I GIOVANI. Un pass gratuito o a prezzo simbolico, che garantisca trasporti pubblici illimitati, ingressi gratuiti a musei e spazi culturali, sconti su eventi sportivi, musicali e culturali.

DOPOSCUOLA GRATUITO E TUTORATO. Tutti hanno diritto ad essere sostenuti. Attiveremo un programma di ripetizioni gratuite per gli studenti in difficoltà, con tutor volontari provenienti dalle università. Perché nessuno deve essere lasciato indietro.

"I giovani non vogliono sentire belle parole, sono concreti, sanno ciò di cui hanno bisogno. E ce lo hanno detto nel corso di diversi incontri che abbiamo fatto con loro. Ogni volta che mi sono confrontato con loro, ho ascoltato, ho preso appunti, ho cercato di tradurre in soluzioni pratiche quelle che sono state le loro richieste – sottolinea - Queste proposte, e altre che presenteremo con grande concretezza, fanno parte del nostro programma. Un programma che continueremo anche ad aggiornare in base a eventuali nuove idee. L’offerta rivolta ai giovani è la più aperta, perché è come i giovani: capace di aggiornarsi e di stupire un giorno dopo l’altro"

