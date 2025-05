Elezioni, Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova presenta i candidati. Cavo: “Siamo l’unica lista civica di respiro nazionale”

C'è scritto Bucci ma si legge Piciocchi. La lista Noi Moderati-Bucci-Orgoglio Genova, la settima a sostegno di Pietro Piciocchi, ha presentato i suoi 40 candidati che vanno "dai 19 ai 70 anni, tantissime professioni e professionalità, anche una donna che sta per partorire" racconta la capolista e candidata vicesindaca Ilaria Cavo, che poi lancia una stoccata alla controparte, la lista civica "Riformiamo Genoca con Silvia Salis": "Siamo noi l'unica lista civica di respiro nazionale, in tante campagne elettorali anche nazionali abbiamo federato il mondo civico". Un progetto che secondo Piciocchi "attrae il mondo moderato e il mondo civico, che guardano al nostro progetto perché è di buon senso, spaventati da una sinistra estremista e radicale".

Bucci e/o Piciocchi - Ma la lista è di Bucci o di Piciocchi? "È stata una loro scelta, non mi sento sminuito - confessa il candidato sindaco -. Con Bucci ho lavorato bene, c’è una comune visione. Abbiamo caratteristiche diverse nel modo di essere e di porci ma vogliamo costruire insieme la città, abbiamo un progetto condiviso".

Respiro nazionale - Parlando di respiro nazionale, ecco che si fa avanti il settimo esponente di spicco del centrodestra in appena una settimana. Dopo i ministri Salvini e Valditara della Lega, l'indipendente Abodi, il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia Donzelli, il capogruppo di Forza Italia in Senato ed ex ministro Gasparri e il generale Vannacci ecco Maurizio Lupi, leader nazionale di Noi Moderati. Per Lupi Genova col centrodestra “è cambiata radicalmente, è tornata ad essere protagonista in Liguria. Credo che i genovesi sceglieranno la continuità, per vincere serve un contributo determinante di Noi Moderati. La politica come la intendiamo in Noi Moderati non guarda all’esito ma si mette in gioco per la gente. Ilaria Cavo è un candidato e un parlamentare autorevolissimo. Noi Moderati ha un’idea molto chiara: riportare il civismo sullo scenario della politica nazionale".

Candidati - Ecco l'elenco dei candidati: Ilaria Cavo, Vincenzo Falcone, Lorenzo Pellerano, Luca Andreol, Andrea Barreca, Stefania Cosso, Federico Giacobbe, Luca Rinaldi, Cristiana Arzà, Maria Carla Baccarelli, Rosa Isabel Benavides, Edoardo Bergitto, Stefano Bersezio, Giovanna Buluggiu, Benedetto Buongiorno, Luciana Campaniello, Marco Costaguta, Giovanni Cozzolino, Andrea Cucini, Katia D’Avanzo, Simonetta Dimenticoni, Margherita D’Errico, Delia Fanello, Olga Mariana Guerra Loor, Maurizio Lo Bartolo, Cristina Lodi, Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia, Alessia Moratti, Rebecca Pavan, Rita Pazzano, Gaetano Perno, Antonella Ponte, Michela Popolo, Danilo Roberto Quaglino, Roberto Radi, Giuseppe Rappa, Lucrezia Gemma Maria Rossi, Francesca Taliani, Marina Terrile, Luigi Valdenassi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.