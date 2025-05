Elezioni: M5S, presidente Giuseppe Conte e senatore Roberto Scarpinato l'8 maggio a Genova

Il prossimo 8 maggio alle ore 10,30, il Movimento 5 Stelle terrà un importante evento elettorale presso il Centro di Aggregazione Polivalente (CAP) di via Albertazzi a Genova. L'incontro vedrà la partecipazione di due figure di spicco del Movimento: il senatore Roberto Scarpinato, ex magistrato e noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, e il presidente del M5S Giuseppe Conte, già presidente del Consiglio dei ministri.

L’appuntamento si inserisce nel calendario degli eventi in vista delle prossime consultazioni elettorali e rappresenta un'occasione per cittadini, attivisti e simpatizzanti di confrontarsi direttamente con i vertici del Movimento su temi centrali come la giustizia sociale, la legalità, la transizione ecologica e i diritti dei lavoratori. Interverranno i dirigenti locali del Movimento e i candidati pentastellati alle Comunali e alle Municipali, a partire dall'ex europarlamentare Tiziana Beghin e dai candidati presidenti di municipio .

Durante l’incontro verranno presentate le proposte politiche del M5S per la Liguria e per il Paese, con un focus particolare sulle priorità del territorio genovese. Non mancheranno momenti di dialogo con il pubblico e interventi da parte di rappresentanti locali.

