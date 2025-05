Elezioni, Lega: "No alla moschea a Genova, Salis è favorevole come il Pd? Per costruirla dovranno prima passare sui nostri corpi"

“Bimbi italiani di un asilo inginocchiati verso La Mecca in una moschea del Trevigiano. Le immagini pubblicate sui social network e sui media sono agghiaccianti. Basta col voler islamizzare le nostre scuole. Bene ha fatto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ad avviare i dovuti accertamenti. Non sappiamo se l’Imam abbia spiegato ai bimbi anche i diritti delle donne, che nella cultura musulmana vengono a dir poco calpestati. In ogni caso, con la Lega al governo della Regione Liguria e del Comune di Genova, sul nostro territorio una cosa così indegna non accadrà mai". Così in una nota l’assessore comunale alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso e il commissario della Lega provinciale di Genova Renato Falcidia.

"Ricordiamo che il Pd pro migranti lo scorso dicembre ha presentato a Tursi un’ordine del giorno per realizzare una moschea a Genova. Con la Lega e il centrodestra il documento è stato bocciato dall’aula consiliare, ma se in maggioranza ci fossero state le sinistre sarebbe passato. Il pericolo, quindi, è concreto. Vorremmo sapere dalla loro candidata a sindaco se è favorevole alla moschea, come lo era il Pd per il progetto al Lagaccio stoppato anche con una mobilitazione di migliaia di genovesi sostenuti dalla Lega. Ieri come oggi - concludono la Corso e Falcidia - noi siamo contrari a qualunque iniziativa del genere. Senza se e senza ma. Ribadiamo il NO della Lega alla moschea a Genova, per costruirla dovranno prima passare sui nostri corpi".

