Elezioni, il centrosinistra conquista 7 municipi e ribalta il risultato di 3 anni fa

Il centrosinistra ha ribaltato il risultato di tre anni fa non solo per quanto riguarda la corsa a Palazzo Tursi. Nel 2022 il centrodestra si portò a casa anche 7 dei 9 Municipi in cui è divisa la città, lasciando agli avversari solo il Centro Ovest e la Valpolcevera, in cui si confermarono Michele Colnaghi Federico Romeo; oggi invece a vincere in 7 circoscrizioni su 9 è il centrosinistra, che conquista i Municipi dall'I al VII cedendo VIII e IX.

Municipio I Centro Est - Nel Centro Est le principali contendenti erano Simona Cosso di Avs per il centrosinistra, che si è imposta con il 56% dei consensi contro Federica Cavalleri di Fratelli d'Italia per il centrodestra, ferma sopra al 39%.

Municipio II Centro Ovest - Nel Centro Ovest Michele Colnaghi del Movimento 5 Stelle centra il terzo mandato consecutivo con oltre il 58%, dato nettamente superiore al 37% circa del rivale del centrodestra, il leghista Davide Rossi sostenuto, tra gli altri, dal Generale Roberto Vannacci.

Municipio III Bassa Val Bisagno - Anche qui il centrosinistra ha vinto senza problemi: Fabrizio Ivaldi (Pd) ha sfiorato il 53% mentre il rivale, il presidente uscente Angelo Guidi (Vince Genova) si è fermato attorno al 43%.

Municipio IV Media Val Bisagno - Niente effetto Skymetro per il centrodestra: il candidato del Pd Lorenzo Passadore si ferma poco sotto al 53% e stacca di circa 9 punti percentuali il candidato del centrodestra Maurizio Uremassi, come Guidi presidente uscente in quota Vince Genova dopo un passato nelle fila della lista Toti.

Municipio V Valpolcevera - Federico Romeo ha scelto come suo successore Michele Verrsace e il risultato gli ha dato ragione: al neo presidente del centrosinistra sono andate quasi il 60% delle preferenze mentre la rivale Giorgia Mannu, ex Pd e fondatrice del comitato Sì Terzo Valico ora tra le fila di Vince Genova, si è fermata attorno al 36%.

Municipio VI Medio Ponente - Il Movimento 5 Stelle porta a casa due risultati su due: oltre a Colnaghi anche Fabio Ceraudo vince nella sua circoscrizione. Il consigliere comunale uscente supera il 59% delle preferenze, oltre 20 punti percentuali di vantaggio sul candidato del centrodestra Nunzio Rondoni.

Municipio VII Ponente - Il ponente cittadino torna rosso a tinta unita: dopo 3 anni di presidenza del centrodestra con Guido Barbazza la spunta Matteo Frulio, candidato del centrosinistra che raggiunge il 57% delle preferenze, mentre la sfidante del centrodestra Lorella Fontana si è fermata poco sopra il 38%.

Municipio VIII Medio Levante - Il centrodestra si riconferma solo a levante nel segno della continuità: la presidente uscente Anna Palmieri bissa il risultato di tre anni fa col 54% dei consensi, staccando di oltre 10 punti la candidata del centrosinistra Angiola Bavoso.

Municipio IX Levante - Riconferma anche per Federico Bogliolo nel Levante: il presidente eletto tre anni fa, che nel frattempo è entrato anche in consiglio regionale ha vinto nel Municipio più conteso, con circa il 49% dei voti davanti al 46 di Giovanni Calisi.

