Elezioni, Gualco (Genova Unita): "Termovalorizzatore, noi diciamo 'no'. Pd e M5S siano chiari, cosa vogliono fare?"

Una posizione netta quella espressa da Raffaella Gualco, candidata di Genova Unita alla carica di sindaco di Genova, sul tema del termovalorizzatore: “No a un impianto superato, serve una gestione moderna dei rifiuti”, afferma con decisione, criticando l’indecisione delle forze politiche avversarie.

Nel mirino della candidata finiscono in particolare Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, accusati di non avere una linea chiara sull'argomento: “Ci dicano esattamente cosa vogliono fare – ha dichiarato la Gualco –. Vogliono costruire un termovalorizzatore? E se sì, dove? In queste ore si leggono posizioni poco chiare, e da parte di Silvia Salis, che sembra favorevole, sarebbe utile un po’ di coerenza, soprattutto verso i genovesi”.

Per la candidata di Genova Unita, la strada è diversa: no all’incenerimento, sì alla raccolta differenziata spinta. Gualco sottolinea come il termovalorizzatore non rappresenti la soluzione migliore per il futuro della città: “Anche se oggi esistono impianti che inquinano meno, resta una scelta che guarda al passato. Realizzarlo richiederebbe dieci anni, e nel frattempo cosa facciamo?”.

La Gualco mette in luce le criticità del sistema di raccolta rifiuti genovese, che definisce “fallimentare” a causa delle inefficienze accumulate negli ultimi anni sotto le amministrazioni di centrodestra. “La differenziata è stata portata avanti a singhiozzo, non è arrivata a tutti i quartieri e la comunicazione è stata inadeguata”.

La candidata di Genova Unita alla carica di sindaco di Genova propone quindi un modello più capillare, fondato su raccolta porta a porta, inclusa quella dell’umido, formazione degli operatori, educazione scolastica e collaborazione con altri comuni per creare sinergie virtuose.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.