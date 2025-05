Elezioni, Ghio (Avs) e Bassoli (Ev) a Telenord: "Lavorato con credibilità e competenza, soddisfatti per coalizione e liste"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Francesca Ghio, consigliere comunale uscente di Avs e ricandidata, interpellata da Telenord commenta: "Umiltà finché non abbiamo i risultati definitivi. Però già dalle proiezioni e dai primi spogli possiamo capire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siamo come Avs per ora sopra la media nazionale e sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi mesi, anche prima delle elezioni. Andiamo verso la soddisfazione. Devo dire che sia sul lavoro con i giovani, la maggior parte dell'astensionismo viene proprio da questa categoria. Abbiamo lavorato con credibilità e competenza. Si sta confermando il dato positivo delle regionali e delle europee. Vogliamo essere sempre più solidi, sempre più competenti. Ci tengo a ringraziare tutta la squadra perché ha davvero lavorato tanto e, ripeto, con estrema umiltà. In questi mesi, da tutti i candidati municipali e comunali, ai referenti che abbiamo in Regione, ai rappresentanti del partito e anche da Roma. Quindi un grande lavoro di squadra."

Alla Ghio fa eco Andrea Bassoli, portavoce regionale di Europa Verde: "Soddisfatto per il risultato che si sta profilando, molto soddisfatto per il risultato della coalizione e moltissimo per quello della nostra lista. La squadra ha fatto un gran lavoro nel territorio, tutti i candidati sono molto competitivi e la nostra è la lista più competitiva. Faccio intanto i complimenti a tutti, compagne e compagni di partito. Un risultato incredibile di lavoro, anche sull'affluenza, anche se con le persone un po' più scoraggiate. Mi auguro che si riesca veramente a fare un risultato determinante, come sembra."

