Elezioni Genova, Silvia Salis chiude la campagna elettorale del centrosinistra: "Con noi futuro e rinascita"

Ecco le ultime dichiarazioni di Silvia Salis alla chiusura della campagna elettorale per elezioni comunali 2025.

"Campagna elettorale veramente emozionante, sono stati più di 100 giorni di contatto con tutta la città. È stato un onore ascoltare le storie, i temi, le richieste delle genovesi e dei genovesi. Un’esperienza che ricorderò per tutta la vita. Agli indecisi dico che bisogna andare sempre a votare, scegliere, anche scheda bianca. Messaggio di voglia di fare, di speranza, di futuro, di rinascita, di impegno, correttezza e trasparenza. La vittoria al primo turno è alla portata Tantissimi momenti emozionanti. Qualche giorno fa sono stata al Cep. e ho guardato i volti delle tante persone, giustamente in quel quartiere non partecipavano più agli eventi politici. Gli ho detto che sono decenni che le persone vengono a promettervi delle cose, io mi vergogno di promettervi qualsiasi cosa. Vi prometto che farò in modo che vi accorgerete che è cambiata l’amministrazione e spero di fare in modo che voi possiate tornare a votare tra 5 anni. Candidarsi e offrire la propria vita per Genova è un atto d'amore. Questa città è stata usata in un modo indegno. Io penso che questa destra debba andare a casa", così emozionata la candidata del centro sinistra in piazza in occasione del suo discorso finale in piazza Della Vittoria.

