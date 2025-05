Elezioni Genova: Pietro Piciocchi vota in via Amarena, Silvia Salis in via Gianelli

I due candidati più accreditati nella corsa elettorale per la carica di sindaco di Genova hanno votato in mattinata.

Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra, ha deposto la scheda elettorale alle 10,30 nel seggio 456 di via Amarena. "Un gesto semplice, ma potentissimo - lo definisce Piciocchi via social -. Oggi desidero ringraziare tutte le persone che hanno dato una bella immagine di partecipazione, a prescindere dagli schieramenti politici. Grazie a tutti i giornalisti, operatori e tecnici che ogni giorno ci hanno accompagnato e seguito in questo viaggio. Andare a votare è un atto di responsabilità, di amore per la nostra città. I seggi sono aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Genova ha bisogno di ciascuno di noi".

Silvia Salis, candidata del centrosinistra, ha votato alle 11.30 alla scuola primaria Da Verrazzano in via Gianelli 49 a Genova Quinto. Scrive Silvia Salis sui social: "Oggi sono andata a votare. Per me non è mai un gesto scontato: è un diritto, oltre che un dovere. Un atto di cura per la propria città e per le persone che la vivono ogni giorno. Oggi e domani sono due giornate importantissime per Genova. Scegliamo, diciamo la nostra. Andate a votare per voi, per la vostra comunità, per il futuro che vogliamo costruire insieme".

