Elezioni, 'Genova in Rosa', Cavo: "Donne, il vero traguardo l'indipendenza economica". Salis: "Mai lasciare sole le donne"

Una vera e propria "marea rosa" ha invaso Boccadasse con oltre ottocento partecipanti alla camminata solidale “Genova in Rosa”, promossa dal Centro Antiviolenza Mascherona. Un evento simbolico, ma soprattutto concreto, per dire no alla violenza di genere e richiamare l’attenzione pubblica sul ruolo fondamentale dei centri antiviolenza nel sostenere le donne nei percorsi di uscita da situazioni di abuso.

Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati e candidata al consiglio comunale con la lista Orgoglio Genova – Bucci – Noi Moderati, ha sottolineato la forza del messaggio lanciato dalla manifestazione: “Una grande testimonianza di sensibilità e impegno. Genova in Rosa rappresenta un momento importante di riflessione e sostegno verso realtà fondamentali come il Mascherona, che ho avuto modo di conoscere da vicino negli anni in cui mi sono occupata di pari opportunità. Dobbiamo lavorare a livello nazionale e locale per il monitoraggio del reddito di libertà, per misure comunali che vadano oltre l’Isee e tengano conto della situazione complessiva delle donne, e per promuovere incentivi alle imprese che assumono chi ha affrontato percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Solo così si potrà davvero contrastare la violenza economica e garantire autonomia alle donne. Su queste tematiche esiste un solo colore: il rosa fucsia. Non altri”.

Silvia Salis, candidata del centrosinistra alla carica di sindaco di Genova, sostiene: “Chi si mette in gioco deve fare la propria parte. Oggi ho partecipato per ricordare che le donne non devono mai essere lasciate sole. Siamo già al lavoro per garantire un sostegno strutturale ai centri antiviolenza, con fondi comunali integrativi a quelli nazionali, in una logica di co-progettazione con il terzo settore. Il nostro obiettivo è costruire una rete solida e continua, che tuteli la dignità di chi lavora nei centri e che investa nella prevenzione, partendo dalle scuole e dai quartieri con percorsi di educazione al rispetto e alla parità di genere”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.