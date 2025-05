Elezioni, Gambino (FdI): “Sicurezza stradale, con noi meno vittime. Salis? Neppure un gesto di scuse”

Sergio Gambino, assessore comunale ricandidato con Fratelli d’Italia, critica la candidata del centrosinistra Silvia Salis, coinvolta un anno fa in un incidente stradale in cui era rimasta ferita una donna. Secondo Gambino, il comportamento della Salis dimostrerebbe “scarsa consapevolezza e responsabilità” — due elementi che, a suo dire, dovrebbero essere imprescindibili per chi ambisce a governare una città.

“Come può pensare di guidare una città responsabilmente, se non sa nemmeno farlo con un’automobile?” ha dichiarato Gambino, sottolineando come l’incidente non sia stato trattato con la dovuta serietà dalla candidata. “Sorprende che la sua principale preoccupazione sia stata quella di chiarire di non aver passato il semaforo rosso, come se non aver dato la precedenza a un pedone fosse un dettaglio secondario.”

Il consigliere rimarca che la maggior parte degli incidenti, anche quelli mortali, sono causati da disattenzioni e comportamenti imprudenti più che da infrazioni eclatanti. Per questo, secondo Gambino, servono consapevolezza, attenzione e rispetto delle regole — valori che, a suo dire, sarebbero mancati nel caso dell’incidente che vede coinvolta Salis.

Ma il confronto non si ferma all’episodio in sé. Gambino rivendica il lavoro dell’amministrazione uscente, che sotto la guida del centrodestra avrebbe ottenuto risultati concreti nella lotta agli incidenti stradali: “I morti sulle strade si sono dimezzati, passando da 24 nel 2018 a 11 nel 2024. Non grazie agli slogan, ma a una politica seria fatta di prevenzione, controlli e campagne educative.”

Un impegno che, secondo l’esponente FdI, ha coinvolto scuole, giovani, automobilisti, pedoni e ciclisti, con l’obiettivo di costruire una cultura della sicurezza condivisa. “Noi lavoravamo per salvare vite, mentre Silvia Salis – che oggi fa comizi – non ha nemmeno sentito il dovere di scusarsi con la donna che ha investito”, ha aggiunto. “Un gesto umano doveroso, che non è arrivato. Se non si ha la sensibilità per una cosa così semplice, come si può pretendere di rappresentare i cittadini?”

