Elezioni, Euroflora e Nautico, Salis: "Sono il futuro di Genova". Cavo: "Li abbiamo salvati e rilanciati noi, lei ha un programma suo?"

Silvia Salis elogia Euroflora e Nautico come punti qualificanti del futuro di Genova e le risponde Ilaria Cavo. La candidata del centrosinistra scrive sui social: "Bisogna investire su tutte quelle manifestazioni che possono destagionalizzare il turismo, che possano attrarre persone a Genova per più di un giorno solo. Sono eventi sui quali abbiamo intenzione di puntare e investire. Manifestazioni come Euroflora non sono solo leve fondamentali per attrarre persone che non vengano soltanto a vedere, ma che restino, conoscano, vivano Genova. La Fiera, poi, è importantissima perché è anche sede del più grande marchio della nostra città, che è il Salone Nautico. È su questi elementi che vogliamo costruire il futuro: cultura e turismo non sono comparti separati, ma un binomio inscindibile per ridare centralità a Genova e alle sue potenzialità".

Non si fa attendere la replica di Ilaria Cavo, capolista della Lista Bucci – Orgoglio Genova – Noi Moderati, che così commenta le esternazioni di Silvia Salis sul futuro delle più importanti manifestazioni genovesi: “Stavano facendo naufragare il Nautico, la Giunta comunale di centrosinistra aveva soppresso l'edizione di Euroflora che si sarebbe dovuta tenere nel 2016. E ora Silvia Salis ha il coraggio di intestarsi il rilancio di Nautico ed Euroflora, altro nostro fiore all'occhiello, dopo i danni che la coalizione che rappresenta ha fatto alle più importanti manifestazioni di Genova? Abbiamo ereditato l'ente Fiera in liquidazione, con le grandi aziende della nautica in fuga da Genova, abbiamo riportato il Salone Nautico a essere la più grande vetrina d'Europa sul mare. Euroflora, organizzata ai Parchi di Nervi, è stata un successo incredibile e ha permesso di mantenere nel capoluogo ligure il grande evento che in queste ore ha aperto al pubblico. Ringraziamo Silvia Salis che ogni volta che parla non fa che ricordare ai genovesi che è stato il centrodestra a fare il bene della città, a promuoverla e a farla diventare sempre più internazionale. Oltre ad appropriarsi di due nostri successi ha anche un suo programma da proporre? Lo stiamo aspettando”.

