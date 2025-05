Elezioni, Elly Schlein: "A Genova un messaggio forte e chiaro: con Silvia Salis si cambia"

Ultime ore di campagna elettorale prima del ballottaggio a Genova, e il clima si scalda attorno alla candidatura di Silvia Salis. A poche ore dalla chiusura, la segretaria del PD Elly Schlein è tornata a Genova, spendendo parole di apprezzamento per l’approccio di Silvia Salis: “Ha centrato i problemi concreti che interessano alle persone. Al primo posto il lavoro, lavoro di qualità. Non possiamo essere la Repubblica fondata sul lavoro povero e precario, come fa la destra che nega il problema salariale”.

Elly Schlein ha poi voluto sottolineare l’impegno della candidata sui temi sociali: “Il rilancio di Genova può partire solo dall’attenzione verso chi fa più fatica. Ed è proprio su questo che Silvia sta costruendo la sua proposta”.

Non manca un riferimento politico alla recente sentenza della Corte Costituzionale che riconosce il ruolo genitoriale della madre non biologica nelle coppie omogenitoriali: “È una decisione storica – ha commentato Schlein – che smonta la narrazione discriminatoria della destra. Non ci sono figli di serie B”.

Infine, l’appello ai genovesi: “La cosa più importante è che arrivi un messaggio forte e chiaro: con Silvia Salis si cambia”.

Per parte sua Silvia Salis, candidata sostenuta dal centrosinistra, si prepara a un grande evento finale: “Ci siamo, domani sarà una grande festa per ringraziare della grande emozione che ci hanno dato e per la fiducia che è cresciuta ogni giorno”, ha detto Salis.

Un percorso intenso, carico di tensioni: “È stata una campagna di grande emozione ma anche molto pesante, con toni credo mai visti a Genova”. E proprio per questo, la promessa è quella di portare un’aria nuova: “Mi impegno a seguire la sentenza e riportare Genova ai giorni nostri. Genova ha vissuto pagine grottesche per quello che riguarda il tema dei diritti in questi 8 anni. Si tratta di uniformarsi a quello che è il mondo, senza fare passi indietro”.

Salis rivendica con forza la sua indipendenza civica: “Ho aperto da sola e chiuderò da sola. Il sostegno dei partiti è evidente, ma sul palco di Piciocchi c'è solo Salvini, gli altri hanno mandato solo video. Noi invece abbiamo fatto una scelta diversa: far venire un leader al giorno è stata una formula che ha tenuto un’altissima attenzione sulla nostra campagna”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.