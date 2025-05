Elezioni, Crucioli (UpC): "Offensiva e inopportuna la 'marcia su Tursi' al canto di Bella Ciao"

Mattia Crucioli, già candidato sindaco di Uniti per la Costituzione, critica il primo gesto di Silvia Salis dopo aver virtualmente vinto le elezioni, nel tardo pomeriggio di lunedì: essersi diretta, con i suoi sostenitori, dal point elettorale di via Carducci a Palazzo Tursi, cantando Bella Ciao. Scrive infatti Crucioli sui social: "Giunta conferma della vittoria elettorale, un corteo festante con in testa la nuova Sindaca di Genova ha raggiunto Palazzo Tursi per "liberarlo" cantando in coro Bella ciao.

Non ho visto nessuno eccepire l'offensività e l'inopportunità di tale comportamento: la precedente Giunta e il precedente Consiglio non erano composti da nazifascisti e la Dott.ssa Salis dovrebbe essere il sindaco di tutti, anche dei cittadini che non hanno votato il campo largo e che non per questo possono essere tacciati di simpatie fasciste.

Quanto avvenuto è, a mio avviso, sintomatico del tratto più fastidioso dell'esponente medio della coalizione di centrosinistra: dall'alto di una borsetta griffata o di una barba hipster si sente migliore degli altri e chi non la pensa come lui è sostanzialmente fascista".

Il post di Crucioli è corredato da un fotomontaggio che combina i volti della Salis e di altri esponenti del centrosinistra (Donatella Alfonso, Alberto Pandolfo, Roberta Pinotti, Simone D'Angelo, Davide Patrone e Federico Romeo) con una notissima foto di partigiane armate nel centro di Milano ad avvenuta liberazione.

